Летел под 200 км/час: в Кривом Роге поймали рекордно пьяного водителя

Водителя лишили прав управления автомобилем/ Фото пресс-службы полиции

В Днепропетровской области задержали водителя, который несся с рекордной скоростью на машине. Впоследствии оказалось, что 32-летний мужчина был пьян.

Инцидент произошел в Кривом Роге. Инспекторы заметили автомобиль Audi, который ехал на значительной скорости. Прибор контроля скорости TruCam зафиксировал 174 км/ч, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

На требование инспекторов остановиться водитель иномарки не отреагировал, поэтому они передали ориентировку по постам. На стационарном посту на отрезке автодороги Днепр - Кривой Рог автомобиль остановили. За рулем находился 32-летний мужчина. Он рассказал, что двигался на значительной скорости и даже не заметил сигнала об остановке.

Полицейские обнаружили у правонарушителя явные признаки опьянения. Драгер показал 4,67 промилле алкоголя в организме.

Фото пресс-службы полиции

Относительно водителя составили три админпротокола - по ч. 2 ст. 130 (управление ТС в состоянии опьянения), по ч. 4 ст. 126 (лишение права управления) и по ст. 122 (превышение скорости) КоАП.

Напомним, в Чернигове пьяный водитель легкового автомобиля устроил гонки с полицейскими. Однако, уехать далеко ему не удалось - мужчина врезался в бетонный забор.