Пьяный водитель устроил гонки с копами: беглеца остановил бетонный забор

Оторваться от полицейских нарушителю не удалось/ lg.npu.gov.ua

В Чернигове пьяный водитель легкового автомобиля устроил гонки с полицейскими. Однако, уехать далеко ему не удалось - мужчина врезался в бетонный забор.

Инцидент произошел накануне днем. Патрульные получили ориентировку на автомобиль ВАЗ – 21099, водитель которого якобы пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские заметили легковушку на улице Курской и пытались остановить водителя, обратившись к нему с помощью громкоговорителя. Также копы включили проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену.

Однако, водитель не остановился, а начал ехать с большей скоростью. В надежде скрыться от инспекторов, мужчина заехал на дворовую территорию в переулке Минского.

"Возможно, он и дальше бы продолжал движение, но его авто остановил бетонный забор", – сообщают в полиции.

В крови водителя обнаружили 3,62 промилле алкоголя. Мужчина от медицинской помощи отказался. Патрульные составили три административных протокола.

Видео погони 30 июля опубликовала пресс-служба полиции Черниговской области.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Toyota Prius на пешеходном переходе совершила наезд на женщину. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик. У женщины прибывшие на место врачи диагностировали ссадины колен, а у мальчика - повреждение мягких тканей. Обоих госпитализировали.