Пьяный водитель устроил гонки с копами: беглеца остановил бетонный забор

В крови водителя обнаружили 3,62 промилле алкоголя. Мужчина от медицинской помощи отказался.
В Чернигове пьяный водитель легкового автомобиля устроил гонки с полицейскими. Однако, уехать далеко ему не удалось - мужчина врезался в бетонный забор.
Инцидент произошел накануне днем. Патрульные получили ориентировку на автомобиль ВАЗ – 21099, водитель которого якобы пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские заметили легковушку на улице Курской и пытались остановить водителя, обратившись к нему с помощью громкоговорителя. Также копы включили проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену.
Однако, водитель не остановился, а начал ехать с большей скоростью. В надежде скрыться от инспекторов, мужчина заехал на дворовую территорию в переулке Минского.
"Возможно, он и дальше бы продолжал движение, но его авто остановил бетонный забор", – сообщают в полиции.
В крови водителя обнаружили 3,62 промилле алкоголя. Мужчина от медицинской помощи отказался. Патрульные составили три административных протокола.
Видео погони 30 июля опубликовала пресс-служба полиции Черниговской области.
Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Toyota Prius на пешеходном переходе совершила наезд на женщину. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик. У женщины прибывшие на место врачи диагностировали ссадины колен, а у мальчика - повреждение мягких тканей. Обоих госпитализировали.