"Сь*бались на*уй": мажорки возмутили сеть пьяными покатушками на курорте Украины

Девушки выставили свои пьяные покатушки в Instagram

В курортной Кирилловке Запорожской области пьяные мажорки из Мелитополя устроили "покатушки", разъезжая по узким улочкам, наполненными людьми, и ругаясь на прохожих отборным матом.

Видео с "девичника" опубликовал в Instagram melitopol_gram. Две девушки, находясь в машине, распивали разливное пиво и кричали на отдыхающих.

"Сь*бались на*уй, пид*расы", - орала прохожим видео водитель авто.

Такое хамское поведение девушек вызвало негодование в сети, их обозвали "пьяным колхозным быдлом".

"Мажорки - это слишком высокое звание для них. Это не мажорки, это пьяное колхозное быдло", - написал Каро и Степан.

"КОРД надо было вызвать, он вон какой у нас быстрый, когда генералов задерживают", - отметил Виктор Зорин.

"Быдло из Мелитополя вырвалось в Кирилловку с разливным пивом. Ништяк. Шикарны чмары для Мелитополя. Покажите пожалуйста по Первому каналу. У сосулей начнется новая-веселая жизнь", - считает Дмитрий Миг.

"Радует одно, такие курицы разбиваются на скорости 200 км в час. Хотелось бы, чтоб родители этих тупых куриц читали это! Ведь ваши дочери могут повторить харьковскую трагедию с точно такой же пьяной овцой. Что за чмо вы воспитали? Людей обычных пид*расами обзывать.... Скажу одно, и тысячи согласятся со мной, если моей семье будет угроза от такой засранки - скручу шею за секунду. Ясно?", - возмутился VV Doctor.

Ранее копы поймали пьяного водителя, который хотел заехать на мост Кличко.