На Николаевщине вор-рецидивист захватил заложницу и ранил копа

8 сентября 2019, 09:54

Правоохранитель успел вырвать женщину из рук нападавшего и его самого спас от падения, когда вор все же совершил попытку выпрыгнуть с балкона.

полиция
Получивший ранения полицейский доставлен в больницу / Фото Нацполиции

В Южноукраинске Николаевской области квартирная кража едва не закончилась убийством. Вор-рецидивист захватил заложницу, оказал сопротивление полицейским и ранил ножом одного из копов.

Как сообщает пресс-служба полиции Николаевщины, 6 сентября жительница Южноукраинска вызвала полицию, поскольку в ее квартиру проник грабитель и украл ценные вещи – золотые украшения, мобильный телефон и деньги.  Прибывшие на место происшествия полицейские начали искать злоумышленника в соседних многоэтажках, где впоследствии услышали женский крик о помощи. Войдя в помещение, они увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и намеревался выпрыгнуть вместе с ней с балкона. Пытаясь спасти женщину и задержать нападавшего, один из полицейский получил ножевое ранение правой руки. 

Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем доме. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские осуществляют поквартирный обход. Поэтому, не желая быть уличенным в совершенной квартирной краже, вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина не растерялась и изо всех сил позвала на помощь.

Старший сержант полиции Константин Безух успел вырвать женщину из рук нападавшего и его самого спас от падения, когда тот все же совершил попытку выпрыгнуть с балкона.  Вор достал нож и при задержании нанес полицейскому проникающее ножевое ранение правой руки. Получивший ранения полицейский доставлен в больницу, где медики оказали ему неотложную помощь.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 36-летний житель Южноукраинска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, недавно он освободился из мест лишения свободы, у него есть непогашенная судимость.

После проведения необходимых следственных действий потерпевшей вернут ее имущество, которое обнаружили в квартире вора.

На данный момент в местной прокуратуре решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 УК Украины (Кража) и ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).  Санкции указанных статей предусматривают наказание от ограничения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до шести лет. В ближайшее время в отношении злоумышленника суд изберет меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 4 сентября возле села Междуречье Львовской области сотрудник Жидачевского отделения полиции сержант Олег Франкив, находясь вне службы, пытался задержать опасных преступников, которые сбежали из колонии, и получил удар ножом в грудь.

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