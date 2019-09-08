В Крыму разбушевался мощный шторм, есть погибшие: шокирующее видео

Волны уносили людей в море / Фото: Обозреватель

В аннексированному Крыму 8 сентября пронесся шторм, который синоптики оценили в пять баллов.

Как сообщает РИА Новости, по последним данным, погибло четыре человека, еще двое считаются пропавшими без вести.

"МЧС призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Только сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде", - отмечают в пророссийском министерстве по чрезвычайным ситуация Крыма.

Стихия настигла юг полуострова, так называемую Большую Ялту. Один человек погиб в Отрадном, двоих унесло в море у Ласточкиного гнезда. Также погиб мужчина, который катался на доске в районе Массандры. Из-за сильного шторам спасатели не могут извлечь тела из воды.

В разных регионах Крыма были спасены люди: в Ялте, Саках, Алуште. Одного человека смыло в море большой волной, а остальные купались в непогоду.

"Это чрезвычайно опасно. Шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн всегда представляет очень серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна", - сказали крымские чиновники.

Напомним, в МИД Украины попросили международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.