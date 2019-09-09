В оккупированной Евпатории прозвучал гимн Украины

Россия оккупировала Крым в 2014 году / УНИАН

В оккупированной Россией Евпатории на избирательном участке прозвучал гимн Украины. Видеозапись опубликовал местный житель Даниил Стволин на странице сообщества Евпатория: сегодня в Facebook.

"Выборы 2019. 16 школа, 99 УИК. Заиграл гимн Украины. Слышно не очень. Вот и думайте теперь", – прокомментировал Стволин видео.

Как известно, в России 8 сентября состоялся Единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны. В аннексированном Крыму оккупанты также провели незаконные выборы в российские органы власти. На полуострове лидирует Единая Россия.

Напомним, 24 августа стюардесса рейса компании МАУ спела гимн Украины прямо на борту самолета, направляющегося в День Независимости из Киева во Львов.