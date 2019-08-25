Стюардесса порадовала пассажиров в небесах мощным исполнением гимна Украины: видео

Стюардесса / скриншот из видео

Стюардесса рейса компании МАУ спела гимн Украины в нее прямо на борту самолета, направляющегося в День Независимости из Киева во Львов.

Видеоролику был опубликован в социальной сети Facebook.

"Искренне поздравляем по случаю национального праздника - Дня Независимости Украины!", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, ранее первый президент (2014-2019) Леонид Кравчук рассказал, какая смысловая ошибка наличествуют в гимне Украины.



