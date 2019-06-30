Боксер Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины на Европейских играх

Александр Хижняк принес Украине золото и заставил слушать гимн Путина / Фото: Радио Свобода

Церемонию закрытия II Европейских игр в Минске посетил президент России Владимир Путин и вынужден был стоя слушать гимн Украины во время награждения украинского боксера Александра Хижняка, завоевавшего золотую медаль.

Во время церемонии награждения лучшего бойца мира в любительском боксе Александра Хижняка, который уверенно победил в весовой категории до 75 килограммов, а также других призеров чемпионата, были подняты государственные флаги. Видео опубликовано в YouTube.

Победители поднялись на пьедестал, и организаторы попросили гостей Европейских игр встать и прослушать гимн страны-победителя.

Среди гостей был и президент России. Путин не стал игнорировать протокол и вместе со всем залом стоя прослушал гимн Украины.

/ Фото: Радио Свобода

Напомним, заключительный день Европейских игр в Минске сборная Украина завоевала 14 медалей - 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.