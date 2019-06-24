Жданов озвучил призовые для украинских призеров Европейских игр

Европейские игры

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал о призовых для призеров Европейских игр в Минске.

"Напомню, что Министерством молодежи и спорта предусмотрена выплата призовых для победителей и призеров Европейских игр-2019.

За 1 место: 50 000 грн.

За 2 место: 40 000 грн.

За 3 место: 25 000 грн.

Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них. Например, за две бронзовые медали спортсмен получит 50 000 грн. За два золота 100 000 грн. и так далее.

Перед первыми европейскими играми в Баку-2015 призовые составляли: 25 000 гривен за золото, 20 000 - за серебро и 12 500 - за бронзу. По моей инициативе было принято решение повысить их вдвое.

Уже по традиции, мы будем стараться оперативно подписывать приказы и осуществлять выплату призовых нашим спортсменам", - написал Жданов на своей странице в Facebook.

После двух соревновательных дней в копилке Украины уже 17 наград (5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых), что позволяет команде замыкать топ-3 медального зачета.

Напомним, недавно экс-нардеп Онищенко назвал Жданова "тупой обезьяной".