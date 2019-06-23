Экс-нардеп Онищенко назвал министра спорта Жданова "тупой обезьяной"

Онищенко утверждает, что министр спорта не владеет информацией в своей сфере / УНИАН

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко отреагировал на критику министра спорта Украины Игоря Жданова, который ранее обвинил его во лжи за распространение информации об участии в международных соревнованиях по конному спорту от Украины.

"Для тупой обезьяны объясняю, что украинская команда участвовала в трех последних олимпийских играх благодаря мне и без его финансирования. А я лично принимал участие во всех соревнованиях последние пять лет под флагом Украины. Для этого мне не нужен псевдоминистр и бюджетные деньги", - написал Онищенко в Facebook.

К посту экс-политик прикрепил ссылку на сайт, где он указан, как представитель Украины во многочисленных соревнованиях.

Читайте такжеПорошенко перебил ведущего CNN на вопросе об ОнищенкоКак известно, конфликт возник после того, как Жданов заявил, что Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованиях, поскольку не входит в состав национальной команды по конному спорту.

"Министерство молодежи и спорта с августа 2016 года и до сих пор не направляло и не финансировало участие Александра Онищенко в международных соревнованиях. Также, согласно приказу министерства молодежи и спорта №5286 от 28.12.2018, указанное лицо не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях. Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях", — отметил Жданов.

Результаты спортивных достижений Онищенко понадобились во время обращения в суд, поскольку он решил принимать участие в выборах в Верховную Раду. В судебной инстанции он обосновал отсутствие на протяжении продолжительного времени на территории Украины тем, что представлял страну на международных соревнованиях в качестве "конного всадника". Суд удовлетворил иск Онищенко.

Как ранее сообщалось, Онищенко примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся через месяц, 21 июля.