Беглый нардеп рассказал о "маниакальной страсти" Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Бежавший из Украины нардеп, бизнесмен Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Петра Порошенко к деньгам.

"Всегда любит бабки, вот ему "бабки, бабки, бабки". Я не знаю, что он с ними делает. Думаю, что он приходит, раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить - такой маньяк", - сказал Онищенко в интервью журналисту Александру Дубинскому.

По его словам, Порошенко стремится стать самым богатым человеком в Украине, выгнать всех олигархов и самостоятельно контролировать народ.

Онищенко отметил, что украинский лидер - "больной человек", который "просто зарабатывает деньги, ничем не наслаждается".

На митинге президента Петра Порошенко на Закарпатье в пятницу, 15 марта, один из присутствующих местных жителей поблагодарил главу государства "за бедность".

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.