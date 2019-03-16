Опубликовано видео, как с митинга Порошенко в Ковеле вышвыривали журналистов

Силовики не церемонились с журналистами на митинге Петра Порошенко / GettyImages

Во время визита Петра Порошенко в Ковель в четверг, 14 марта, полицейские вместе с охраной президента вытолкали неугодных журналистов с предвыборного митинга.

При этом силовики ссылались на то, что территория, огороженная вокруг сцены, является "режимным объектом", говорится в сюжете телекомпании Аверс.

Кроме того, во время митинга и выступления Порошенко "титушки" нападали на людей, которые развернули плакаты с напоминанием о коррупции в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".