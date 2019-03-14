Вырванные плакаты, вопросы о коррупции и оборонке: как Порошенко посетил Ковель

14 марта 2019, 23:27

На сцену пропускали исключительно по спецприглашениям.

  • Порошенко в Ковеле Фото: Волинські новини
  • Порошенко в Ковеле Фото: Волинські новини
  • Порошенко в Ковеле Фото: Волинські новини
  • Порошенко в Ковеле Фото: Волинські новини
  • Порошенко в Ковеле Фото: Волинські новини
  • Порошенко в Ковеле Фото: Волинські новини
  • Порошенко в Ковеле Фото: Волинські новини
  • Порошенко в Ковеле Фото: Волинські новини
  • Порошенко в Ковеле Фото: Волинські новини

Президент Петр Порошенко 14 марта посетил в рамках предвыборной программы город Ковель Волынской области и принял участие в митинге-концерте.

Как сообщают Волынские новости, самолет президента приземлился на военном аэродроме около Луцка около 18:00.

Однако в охваченный протестными настроениями Луцк, несмотря на планы, Порошенко не поехал. Кортеж президента отправился в Ковель.

На центральной площади города собралось довольно много людей, но пропускали на мероприятие через турникеты. Журналистам на сцену пройти не удалось, охрана требовала спецприглашение.

По словам очевидцев, массовость митинга была создана с помощью пяти автобусов с соответствующей символикой, на которых прибыли неизвестные горожанам избиратели.

К месту выступления президента пришли граждане с плакатами. Надписи на транспарантах были обращены в Порошенко. У главы государства спрашивали, сколько он и его друзья заработали на войне с Россией и требовали ответить за котлы с погибшими солдатами на Донбассе. Однако наглядную агитацию из рук жителей Ковеля вырывали неизвестные.

Читайте также"Где отрубленные руки?": в Чернигове Порошенко встретили акцией протестаУже во время концерта и выступления главы государства время от времени выкрикивали вопросы.

"Остановите бизнес на крови!" – требовали люди, но Порошенко за призыв не реагировал.

В толпе люди также пытались поднимать плакаты, чтобы донести до президента свои претензии, но из вырывали и уничтожали неизвестные.

"Порошенко привез титушек, которые вырывают плакаты", — было слышно в толпе.

Выступление Порошенко завершилось исполнением государственного гимна. Затем президент пожал руки людям за турникетом и удалился.

Ранее сообщалось, что в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".

Баннер провисел несколько часов, после чего промышленный альпинист его срезал.

Напомним, перед митингом президента Петра Порошенко в Луцке полиция задержала на Театральной площади в центре города свинью на поводке и подгузнике. Организаторы акции намекали на замешанного в хищениях бизнес-партнера президента Олега Гладковского (Свинарчука).

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Петр Порошенко Ковель Олег Гладковский Волынская область
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