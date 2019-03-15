"Вы нас довели": на Закарпатье Порошенко поблагодарили за бедность

15 марта 2019, 15:58

Президент ответил, что ответил, что благодарить его следует не за "бедность", а за "борьбу с бедностью".

Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / УНИАН

На митинге президента Петра Порошенко на Закарпатье один из присутствующих поблагодарил главу государства "за бедность".

Видеозапись инцидента опубликовал в Facebook пользователь Руслан Рацин.

"Петр Алексеевич! Петр Алексеевич, благодарим за бедность! Благодарим за бедность, Петр Алексеевич!" - прокричал он.

На что Порошенко ответил, что благодарить его следует не за "бедность", а за "борьбу с бедностью".

"Вы нас довели до этой бедности", - продолжил мужчина. 

"Если вы пенсионер, то у вас должна быть совесть", - парировал Порошенко, после чего удалился в окружении охраны.

Борець з бідністю на Україні!

Опубликовано Русланом Рациным Пятница, 15 марта 2019 г.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

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видео Петр Порошенко Закарпатье бедность
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