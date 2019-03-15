Порошенко поблагодарил украинцев "за защиту врага"

Петр Порошенко допустил новую оговорку / Reuters

Президент Петр Порошенко в ходе визита в Закарпатскую область поблагодарил всех причастных "за защиту врага".

Такое заявление глава государства сделал во время мероприятий в честь 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на территории Мемориального комплекса Красное Поле в Хусте в пятницу, 15 марта.

Соответствующее видео размещено на странице Петра Порошенко в Facebook.

"И я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных - всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину", - заявил Порошенко, очевидно допустив очередную оговорку.

Слова Порошенко о "защите врагов" можно услышать на записи с 15:30:

Напомним, ранее Главред собрал все оговорки Порошенко.