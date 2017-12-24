"Автофекалия", "циничные бандеры" и "украинская оккупация". Все оговорки Порошенко

"Циничные бандеры"

В 2015 году Порошенко оговорился во время выступления, посвященного годовщине создания Службы безопасности Украины.

Рассказывая об убийстве под Волновахой офицера СБУ Виктора Манзика Порошенко употребил слово "бандеры", но быстро исправился и использовал слово "бандиты".

"Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", – заявил Порошенко.

"Украинская оккупация - временная"

31 декабря 2016 года выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что "украинская оккупация – это временно".

Его никто не поправил и заявление было встречено аплодисментами. Несмотря на вопиющий ляп, ролик был выложен на официальной странице главы государства на Facebook.

"Автофекалия"

Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию в Украине "Единой Поместной Церкви".

При этом глава государства вместо слова "автокефалия" употребил слово "автофекалия", но быстро поправился.

Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы "Телемарафон" на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства "Небесной сотни".

"...не только снайперов или бойца, который нажал курок, а коммандира, который отдал этот приказ и политического руководителя", - сказал Порошенко, при упоминании политического руководителя указав пальцем на себя.

"Коварство украинского режима"

Наконец, 22 декабря, имея ввиду действующее руководство РФ, глава государства оговорился во время выступления по случаю 100-летия основания украинской дипломатической службы.

"Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", - заявил Порошенко.