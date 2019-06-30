Украина выдала фееричный финиш на Европейских играх

Европейские игры

В заключительный день Европейских игр в Минске сборная Украина завоевала 13 медалей - 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Золотые медали - Жан Беленюк, Александр Хижняк, Олег Верняев, Анастасия Бачинская, Анита Серегина и Станислав Горуна.

Жан Беленюк стал победителем в греко-римской борьбе. В финале соревнований наш соотечественник победил представителя Азербайджана Ислама Абасова со счетом 3-1.

Александр Хижняк добыл золото в боксе. Наш соотечественник в финальном бою единогласным решением судей победил итальянца Сальваторе Кальваралло. Таким образом, он стал вторым после Виктора Выхриста украинским чемпионом Европейских игр по боксу.

Олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев завоевал третью медаль и первую золотую на Европейских играх в Минске. В упражнениях на параллельных брусьях украинец выдал показательное выступление, впечатлив судей и сложностью, и техникой исполнения, еще до оглашения оценок, не заставив никого усомнится в своей победе. В итоге, ближайшего конкурента – киприота Мариоса Георгиу – украинец опередил почти на полбалла. Бронза досталась турку Ферхату Аричану.

15-летней украинской гимнастке Анастасие Бачинской не было равных в вольных упражнениях. Бачинская набрала 13,200 балла. Второе место заняла чешка Анета Холасова (12,966 балла). Третьей стала шведка Джессика Кастлес (12,933 балла).

В соревнованиях по карате золото выиграла Анита Серегина, которая в финале оказалась сильнее Тяши Ристич из Словении.

Золотую точку на Европейских играх поставил каратист Станислав Горуна, который в финале кумите до 75 кг оказался сильнее Рафаэля Агаева.

Серебряные медали - Николай Буценко, Олег Верняев и Анна Соловей.

Николай Буценко завоевал серебряную медаль в боксе. В финале соревнований украинец, выступающий в весовой категории до 56 кг, единогласным решением судей проиграл ирландцу Курту Уокеру. Комментаторы телеканала Боец, который показывал поединок в прямом эфире, назвали решение судей "странным".

Гимнаст Олег Верняев стал серебряным призером в упражнениях на коне. Наш соотечественник с результатом 14,900 уступил представителю России Давиду Беляеву (15,033). Третьим стал белорус Андрей Лиховицкий (14,566).

Елена Старикова принесла в копилку команды серебро в гонке на велотреке на 500 метров, ее время: 33.389. Золотая медаль досталась россиянке Дарье Шмелевой (33.209), а бронза – у итальянки Мириам Вече (34.151).

Бронзовые медали - Игорь Радивилов, Петр Пахнюк и Диана Варинская.

Гимнаст Петр Пахнюк добыл бронзовую награду в вольных упражнениях. Украинец получил оценку 14,200 и уступил обладателю первого места финну Эмилю Соравуо (14,433) и британцу Геарини Морану (14,233).

Гимнаст Игорь Радивилов сначала стал бронзовым призером в упражнениях на кольцах. Наш соотечественник с результатом 14,733 уступил представителю Италии Марко Лодадио (14,800) и представителю Армении Вахангу Давтяну (14,766).

Позже Радивилов стал бронзовым призером в опорном прыжке. Игорь с результатом 14,649 уступил представителю Армении Вахангу Давтяну (15,016) и представителю России Дмитрию Ланкину (14,733).

Гимнастка Диана Варинска стала бронзовым призером в упражнениях на бревне. Наша соотечественница с результатом 13,100 уступила лишь представительнице Бельгии Нине Дерваель (13,766) и спортсменке из России Ангелине Мельниковой (13,600).

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.