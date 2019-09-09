На малой родине Зеленского переполох: в мэрии Кривого Рога обыски

В мэрии Кривого Рога обыски / 34.ua

9 сентября, в понедельник, в Кривом Роге началась паника. Внезапно в здание городского совета нагрянули с обысками правоохранители, причина на данный момент неизвестна.

По информации местных СМИ, правоохранители пришли с обысками в здание исполкома Криворожского городского совета.

Кроме того, следственные действия подтвердили в прокуратуре Днепропетровской области, однако не уточнили, с каким именно уголовным производством связаны обыски.

При этом в пресс-службе исполкома сообщили, что обыски прошли в "некоторых помещениях", сотрудники предоставили все необходимые документы.

Читайте такжеСпецназ, задержания и десятки обысков: на Киевщине устроили облавы на членов ОПГНапомним, 20 июля в городе Кривой Рог Днепропетровской области Служба безопасности Украины провела обыск на открытом иностранными инвесторами предприятии ArcelorMittal.

"…накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, в "АрселорМиттал Кривой Рог" проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", — говорится в релизе ПАО.

Исполняющий обязанности генерального директора ArcelorMittal Кривой Рог Александр Иванов сообщил, что сотрудники СБУ изъяли копии всех документов по новому оборудованию и начали проверку контроля ионизационного излучения. Он добавил, что комбинат подозревают в экоциде, однако предприятие имеет все необходимые разрешающие документы.