Виталий Коваль назначен новым главой Ровенской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Ровенской облгосадминистрации. Им стал директор дорожно-строительной компании полного цикла ООО ВВВ Монтаж Виталия Коваля.

Во время встречи со студентами Острожской академии Зеленский заявил, что первоочередная задача губернатора – слышать людей.

"Я откровенно говорю каждому главе областной администрации: если мы будем слышать сигналы от граждан – будем реагировать. Это не должность – это возможность показать, кто вы есть, и возможность что-то сделать для Украины. Как должность дается, так она и забирается. Сегодня мы вам ее даем", - заявил Зеленский.

Виталий Коваль учился во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета, окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "банковское дело".

В 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте Укргазбанка, затем занялся частным бизнесом в сфере оптово-розничной торговли. Он также был гендиректором и директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой. В 2016 году был директором ООО ВВВ Монтаж.

Коваль – член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины. Владеет английским и польским языками. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Ранее Зеленский назначил нового главу Запорожской облгосадминистрации.