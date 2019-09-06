Зеленский назначил нового главу Запорожской облгосадминистрации

Виталий Туринок / 1news.zp.ua

Виталий Туринок назначен главой Запорожской областной государственной администрации указом президента Владимира Зеленского.

Соответствующий указ главы государства №659 от 5 сентября размещен на портале президента Украины.

В пятницу, 6 сентября, первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов официально представил нового главу Запорожской ОГА.

Трофимов отметил, что новый губернатор является специалистом, "которому доверяют".

Губернатор заявил, что завтра, в субботу, проведет совещание. На повестке дня - выполнение поручений президента, пишет местный портал 061.

Читайте также"Срочно сделайте": Зеленский поставил три задачи мэру ЗапорожьяОтметим, что Туринок является совладельцем Ровенского домостроительного комбината, предприятие специализируется на производстве бетона и строительстве зданий.

В своей декларации, которую он подавал в статусе "кандидат на должность", указал, что ему принадлежит половина частного строительного предприятия Интертрейд и треть компании Вест-Пром, которая оптом торгует древесиной, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. У нового руководителя региона есть супруга и трое детей (два сына и дочь).

Напомним, ранее Зеленский уволил 15 руководителей областей.