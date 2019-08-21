Смена караула: Кабмин одобрил глав ОГА трех областей

Кабмин утвердил глав трех ОГА / УНИАН

21 августа, в среду, глава украинского государства Владимир Зеленский внес кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций. Их согласовали в Кабинете министров.

По информации, на должность главы Винницкой ОГА был предложен Владислав Скальский, Запорожской — Виталий Турынок и Ровенской — Виталий Коваль.

"Согласовали всех троих", — сказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Отметим, Владислав Скальский с июня 2016 года работает заместителем Винницкого городского головы.

Виталий Туринок, который возглавит Запороскую ОГА, является владельцем крупнейшей доли в Ровенском домостроительном комбинате, который производит бетон и железобетон.

Читайте также"Николаев - самый бандитский город. Это нормально?": Зеленский словесно выпорол и.о. главы Николаевской ОГАВиталий Коваль, утвержденный Кабмином в главное кресло в Ровенского ОГА, руководит двумя киевскими фирмами – ВВВ Монтаж (строительство дорог и автострад) и Санако (оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных). Кроме того, известно, что Виталий Коваль является первым вице-президентом Федерации греко-римской борьбы.

Напомним:

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