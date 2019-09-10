На Ровенщине кортеж Зеленского попал на видео и удивил СМИ

Владимир Зеленский / пресс-служба ОП

В Сети опубликовали видеоролик с автомобильным кортежем президента Украины Владимира Зеленского во время его официального визита в Ровенскую область.

Ролик опубликовала представительница СМИ Виктория Мамотюк на своей странице в социальной сети Facebook.

"Из всех президентов, впервые вижу такой кортеж — навстречу едут фуры, дороги не перекрыты, разгоняющие авто отсутствуют, без мигалок, правоохранителей на дороге нет, "менты" не бегают с намыленными задницами − Владимир Зеленский едет в Острог", − написала она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский представил новогоового главу Ровенской облгосадминистрации. Им стал глава дорожно-строительной компании ООО ВВВ Монтаж Виталий Коваль.