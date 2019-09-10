Зеленский пролил свет на увольнение Супрун из Минздрава

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский дал официальный ответ на электронную петицию, в которой украинцы просили у него оставить Ульяну Супрун главой Минздрава Украины.

"Сообщаю, что Постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-их министром здравоохранения Украины назначена Зоряна Степановна Скалецкая. 4 сентября 2019 года на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о поддержке заявления первого заместителя министра здравоохранения Украины Ульяны Надежды Супрун об освобождении ее от занимаемой должности по собственному желанию", − говорится в тексте, опубликованном на сайте президента.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, как искрометно пошутила на встрече с Владимиром Зеленским. До этого она прокомментировала свой уход из Минздрав фразой знаменитого киногероя.