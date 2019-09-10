Супрун рассказала, как сострила на встрече с Зеленским

Ульяна Супрун на встрече с Владимиром Зеленским представилась как "доктор Смерть" / УНИАН

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что встречалась с Владимиром Зеленским в начале его президентства, еще занимая пост в Минздраве, и сострила.

Украинский лидер подошел, протянул руку и представился, а Супрун назвала себя доктором Смерть и добавила, что имеет ввиду кончину медицины советского образца, рассказала экс-чиновница в интервью, сообщила журналистка, шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина в Telegram-канале.

Супрун добавила, что сострила во время встречи, на которой ее команда презентовала Зеленскому уже введенные изменения.

"Так вот, заходя на эту встречу, Зеленский здоровался с каждым лично - за руку. Подходит ко мне, протягивает руку навстречу, говорит: "Я - Владимир Зеленский". "А я - доктор Смерть", - отвечаю… "Но это смерть советской медицины…", - рассказала экс-чиновница.

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