На Донбассе исчерпана военная часть конфликта - журналист

На востоке Украины исчерпана военная часть конфликта, считает журналист / УНИАН

Российский журналист, публицист Леонид Радзиховский полагает, что после обмена пленными 2019 между Украиной и РФ на Донбассе исчерпана военная часть конфликта, и в ближайшие дни об этом будет заявлено.

После заявления о конце военной части противостояния начнется политическая часть, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, цели российского президента очевидцы - он хочет восстановить отношения своей страны с ЕС, а для этого необходимо сдвинуть с места процесс разрешения конфликта в Украине.

"…То, что будет амнистия, это достаточно очевидно, тут никто не сомневается. Что будет предоставлен как минимум статус второго государственного русскому языку, это тоже, по-моему, достаточно бесспорная вещь", - отметил журналист.

Читайте такжеБессмертный рассказал об "огромной ошибке" ЗеленскогоРадзиховский считает, что главе РФ для решения своих проблем абсолютно не нужны особый статус Донбасса и полное выполнение Минских договоренностей.

"…Путину вообще глубоко плевать на Донбасс - будет ли он в составе Украины, не в составе, какая ему разница?! Ему важно одно - чтобы с него сняли европейские санкции, ну или как минимум, чтобы эти санкции максимально ослабили", - утверждает публицист.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен пленными 2019 в формате "35 на 35". На Родину из России вернулись 24 пленных моряка, а также политзаключенные, в частности, режиссер Олег Сенцов.