Чего ждать от Путина после обмена пленными

Военная часть конфликта исчерпана и об этом будет заявлено в ближайшие дни - на встрече Нормандской четверки ​​​/коллаж ВВС

Сам по себе обмен для Путина – ничто. Естественно, это первый шаг для дальнейшего процесса. Тут гадать нечего, Зеленский все огласил в аэропорту – будет разведение войск, прекращение перестрелок, полная фиксация конфликта. Объявлено об этом будет на самом высшем уровне – на встрече Нормандской четверки.

Военная часть конфликта исчерпана и об этом будет заявлено в ближайшие дни. Далее начнется политическая часть. Это, в большей степени, зависит от Зеленского – будет ли он через Раду проводить законы о суверенизации, и если да, о в какой форме. Но цели Путина совершенно очевидны – он хочет восстановить свои отношения с Евросоюзом. А для этого ему нужно сдвинуть с места процесс на Донбассе.

То, что будет амнистия, это достаточно очевидно, тут никто не сомневается. Что будет предоставлен как минимум статус второго государственного русскому языку, это тоже, по-моему, достаточно бесспорная вещь. Что же касается самого главного и самого сложного – политический статус этих территорий – будут ли они иметь какие–то особые права по сравнению с другими, вот это действительно трудно. Или Зеленский вообще не вынесет такие законы, побоится, или если вынесет, то в Раде это пойдет со страшным скрипом, хотя там большинство у партии Зеленского. Но, поскольку в Украине помимо Рады существует еще Майдан и многое другое, то я не думаю, что украинский президент пойдет на такое обострение отношений с обществом.

Читайте такжеПять причин, почему Путин пошел на обмен пленнымиНо для того, чтобы Путин решил свои проблемы, ему абсолютно не нужен ни особый статус Донбасса, ни полное выполнение Минских соглашений. Путину вообще глубоко плевать на Донбасс – будет ли он в составе Украины, не в составе, какая ему разница?! Ему важно одно – чтобы с него сняли европейские санкции, ну или как минимум, чтобы эти санкции максимально ослабили.

Ну они и положат на стол европейцам – перестрелки закончились, наступила полная тишина. Ну еще там какие-то, по-мелочи, действия – установят, допустим, железнодорожную связь и авиационную связь с Россией. И Путин скажет: "Мы свою часть прошли. А дальше Украина пусть выполняет Минские соглашения как умеет. Не умеет – пусть не выполняет. Тогда снимайте с нас санкции, и пусть Украина разбирается со своим Донбассом как хочет".

Леонид Радзиховский, российский журналист и публицист, специально для Главреда