Забросал копов гранатами и пытался бежать: под Киевом задержали буйного неадеквата

Копам удалось задержать злоумышленника / Фото пресс-службы полиции Киевской области

В Ирпене Киевской области правоохранители задержали молодого человека, который забросал сотрудников полиции гранатами. К счастью, боеприпасы не сработали.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошел во время задержания лица, которое обосновано подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а именно – в нанесении ножевого ранения.

Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать злоумышленника. Во время обыска в доме молодого человека был обнаружен целый арсенал: два боеприпаса, оружие, патроны и нож – на данный момент их отправили на соответствующие экспертизы.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция проводит следственные действия.

Напомним, 6 сентября в Южноукраинске Николаевской области квартирная кража едва не закончилась убийством. Вор-рецидивист захватил заложницу, оказал сопротивление полицейским и ранил ножом одного из копов.