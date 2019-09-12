Дипскандал из-за встречи Земана с русинами: в МИД "на ковер" вызвали посла Чехии

Милош Земан встретился с членами Всемирного совета подкарпатских русинов./ Jiří Ovčáček/Twitter

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на встречу, которая состоялась между президентом Чехии Милошем Земаном и членами Всемирного совета подкарпатских русинов.

При этом в МИД Украины был вызван посол Чехии в Украине Радек Матула для разъяснений по поводу встречи и заявлений Земана.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии о русинской автономии на Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - рассказали в пресс-службе МИД.

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Кроме того, в МИД также добавили, что намерены в дальнейшем решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, в марте 2019 года в МИД Украины обвинили президента Чехии в "трансляции российской пропаганды". Поводом для критики стал тот факт, что Земан заявил о необходимости изменения украинской Конституции.