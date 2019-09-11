Чешский адепт Путина надумал говорить с Зеленским об автономии Закарпатья

Земан имеет тесные контакты с лидерами одной из организаций чешских русинов / Reuters

Президент Чехии Милош Земан, которого называют "пророссийским троллем", провел встречу с делегацией Всемирного Совета подкарпатских русинов, во время которой обсуждался вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине".

Встречу провели по случаю 100-летия начала пребывания Подкарпатской Руси (по сути, нынешнего Закарпатья) в составе Чехословакии, пишет Радио Свобода. В делегацию вошел, в частности, и православный священник УПЦ (МП), осужденный в 2012 году в Украине на три года условно по обвинению в сепаратизме. Также пообщаться у Земану пришли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине, некоторые из них - известны тесными контактами с Россией.

Сообщается, что заместитель председателя Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско пожаловался Земану на то, что "украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру". Президент Чехии, в свою очередь, пообещал пообщаться на эту тему со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что Земан не в первый встречается с лидерами одной из организаций чешских русинов и имеет с ними тесные контакты.

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Напомним, в марте 2019 года в МИД Украины обвинили президента Чехии в "трансляции российской пропаганды". Поводом для критики стал тот факт, что Земан заявил о необходимости изменения украинской Конституции.