Богдан заявил о коррупции в СМИ и призвал "самоочищаться"

Андрей Богдан требует "самоочищения" журналистов / Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан назвал журналистов "коррумпированной четвертой властью", и призвал "самоочищаться".

СМИ ответственны за расцвет коррупции в Украине не меньше, чем политики, правоохранители или судьи, заявил Богдан в интервью BBC.

"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очистки первых трех ветвей власти без очистки четвертой. Я же знаю, как это все работает", - заявил глава Офиса президента.

Затем Богдан обьяснил, что имеет в виду под "очисткой".

"У вас должно быть тоже какое-то самоочищение. Общество хочет очистки не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет "хайп" номер два, но вы должны это также осознавать. Я не лично о вас", - добавил глава Офиса президента.

Ранее Андрей Богдан прокомментировал "путч Порошенко".