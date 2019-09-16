"Слуга народа" Жан Беленюк выиграл чемпионат мира

Жан Беленюк / Reuters

Призер чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, украинский спортсмен Жан Беленюк, который прошел в Верховную Раду от партии Слуга народа, вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщает РБК-Украина.

Украинец сразился в Нур-Султане в весовой категории до 87 килограмм с венгром Виктором Льоренцем, который занимал третью строчку в мире. Схватка проходила на равных, но победа досталась "слуге народа". Так, Беленюк стал двукратным чемпионом мира пи отправится на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио.

Стоит отметить, что на своем пути украинец победил немца Дениса Максимилиана Кудлу со счетом 2:1, белоруса Николая Стадуба (3:1), хорвата Ивана Хуклека (7:1) и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса (5:1).

Напомним, что ранее Жан Беленюк попал в скандал из-за опубликованного в социальной сети Instagram сексистского поста.