"Бабе - цветы": "слуга народа" Беленюк оскандалился в соцсети

5 августа 2019, 11:09

Спортсмена и новоизбранного депутата обвинили в сексизме.

Беленюк
Жан Беленюк точно попадает в Раду 9-го созыва / Instagram

Спортсмен и новоизбранный депутат от президентской партии Слуга народа Жан Беленюк попал в скандал после того, как опубликовал у себя в Instagram сексистский пост.

В соцсети появилось фото с Европейских игр в Минске подписью: "Бабе – цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!".

Фраза Беленюка – парафраз высказывания одного из героев советской кинокомедии Бриллиантовая рука. В оригинале она звучит так: "Детям мороженое, его бабе – цветы. Смотри не перепутай, Кутузов".

Однако, пост вызвал шквал критики пользователей Instagram. Беленюка обвинили в сексизме. Возмущенные комментарии оставляли не только женщины, но и мужчины.

"Бабе – ??? Может девушкам или женщине"

"Я о том, что у человека на руках мандат депутата, а он сексистский пост бросает. Что он там делать будет? Молодежь с совком в душе"

"Проблема в том, что большинство людей не понимает, в чем проблема этой должности. Жану Беленюку должно быть стыдно за такие высказывания"

"Вам кажется, сексизм – это ок для людей в 21 веке?",

"Ну конечно, "бабы" не могут быть спортсменами. Ни в коем случае. да еще и получать медали".

В то же время некоторые украинцы высказали поддержку Беленюку, напомнив, что он всего лишь процитировал героя фильма:

"Вот и выросло поколение, которое не смотрело "Брилиантовую руку". Не позорьтесь, это интерпретация цитаты, а не сексизм"

"Друзья, это цитата. Успокойтесь. Нету никакой зрады. Смотрите классику кино)".

Напомним, в парламент IX созыва попали несколько спортсменов. В частности, 10-й номер в списке Слуги народа - борец Жан Беленюк и №58 - легкоатлетка Ольга Саладуха.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
скандал Верховная Рада Жан Беленюк Слуга народа сексизм
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:22
Впервые в истории: Victoria's Secret взяли трансгендера
11:09
"Бабе - цветы": "слуга народа" Беленюк оскандалился в соцсети
10:59
"Пчеломатка": Илон Маск посмеялся над 93-летней королевой Великобритании - фото
10:34
Российский триколор и "Катюша": на популярном курорте в Испании унизили украинцев
10:28
Грибы снялись с голыми девушками в новом клипе Видео
10:26
Украинская феерия: Пластун, Безус и Яремчук забили за Гент
10:01
"В Крым воду дали": на видео показали полуостров во власти свирепой стихии Фото Видео
09:54
Гройсман-отпускник парализует заседания Кабмина
09:44
"Жопа огонь": Дантес засветил сочный зад Дорофеевой
09:42
Минфин США вводит дополнительные санкции против России
09:18
Погода в Украине: часть регионов снова зальет дождями Видео
09:15
В Египте произошел взрыв у института рака: 19 трупов - фото, видео Фото Видео
08:52
Подарок для "бацьки": выборы президента Беларуси могут назначить в день рождения Лукашенко
08:39
Возвращение России в ПАСЕ: Великобритания призвала пересмотреть решение
08:38
Украина должна воспользоваться ситуацией со смертью договора о ракетах мнение
08:28
Курс доллара после обвала на прошлой неделе снова значительно подрос
08:17
"Уже не Пенис Душилин": патрон "ДНР" получил новое прозвище
07:41
Чтобы наступил мир: Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в Украину
07:32
Ковнацки отправил Ареолу на пенсию Видео
07:23
Без права на ошибку: какие пять первых шагов должна сделать новая Рада мнение
07:21
Сотрудник Госохраны устроил жуткое ДТП под Киевом и погиб – фото, видео Фото Видео
07:13
Когда какой Спас в августе 2019: как Украина отмечает Яблочный, Медовый и Ореховый спасы 2019 Видео
06:49
Маринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отличные рецепты Фото Видео
06:35
Стрижка пикси – главный модный тренд осени 2019: варианты, которые молодят Фото
06:10
Доктор Комаровский назвал опасность спреев для носа
05:49
Самоубийства и аварии: астролог предупредил об опасностях недели
05:29
Набитая бомбами Нибиру уничтожит Землю 10 августа - уфологи
05:00
Экс-чемпион UFC дебютировал в рестлинге с победы
04:44
За депутатами в Раде будут следить: в Слуге народа рассказали подробности ноу-хау
04:23
Врачи рассказали, какие точки на женском теле самые эрогенные
04:07
Звезда Вечернего квартала топлес снялась на природе
03:48
Диетолог назвала правила "разумного" похудения Видео
03:30
"Осенью не пахнет": в августе Украину разжарит до 35 градусов - синоптик Видео
02:40
Порнозвезда игриво и пошло покрасовалась телом на откровенных фото Фото
02:12
Ученые рассказали, как по походке вычислить страстную в сексе женщину
01:52
Умер Донн Алан Пеннебейкер: биография, фильмы и личная жизнь режиссера
01:30
Курс доллара катится вниз: эксперты заговорили о 24 гривнах за бакс Видео
01:07
Супрун объяснила, почему "непозбувну бентегу" нужно лечить
00:49
На Харьковщине легковушка влетела под фуру, три жертвы
00:32
Паскаль победил Брауна и завоевал титул временного чемпиона WBA Видео
00:17
Собчак без белья вывалила грудь из вызывающего наряда
04 августа, воскресенье
23:57
Избили и перерезали горло: в Днепре десантника подрезали из-за спора о Дне ВДВ Видео
23:23
Разгул стихии: под Одессой погиб мужчина, джип смыло с дороги Видео
22:57
Сбой эфира и проблемы в работе: украинская ТРК подверглась мощной кибератаке Видео
22:42
Донецкий Олимпик подписал иранского Месси
22:20
Сухой паек и купейные вагоны: "слуги народа" покидают Трускавец после тренинга Фото Видео
22:19
Зинченко завоевал первый трофей в сезоне Видео
21:52
Строгое наказание: Зеленский рассказал, как будет карать депутатов за проступки Видео
21:39
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
21:31
"Россия катится в черную точку": адепт Путина из Крыма разразился внезапной речью
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять