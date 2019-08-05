"Бабе - цветы": "слуга народа" Беленюк оскандалился в соцсети

Жан Беленюк точно попадает в Раду 9-го созыва / Instagram

Спортсмен и новоизбранный депутат от президентской партии Слуга народа Жан Беленюк попал в скандал после того, как опубликовал у себя в Instagram сексистский пост.

В соцсети появилось фото с Европейских игр в Минске подписью: "Бабе – цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!".

Фраза Беленюка – парафраз высказывания одного из героев советской кинокомедии Бриллиантовая рука. В оригинале она звучит так: "Детям мороженое, его бабе – цветы. Смотри не перепутай, Кутузов".

Однако, пост вызвал шквал критики пользователей Instagram. Беленюка обвинили в сексизме. Возмущенные комментарии оставляли не только женщины, но и мужчины.

"Бабе – ??? Может девушкам или женщине"

"Я о том, что у человека на руках мандат депутата, а он сексистский пост бросает. Что он там делать будет? Молодежь с совком в душе"

"Проблема в том, что большинство людей не понимает, в чем проблема этой должности. Жану Беленюку должно быть стыдно за такие высказывания"

"Вам кажется, сексизм – это ок для людей в 21 веке?",

"Ну конечно, "бабы" не могут быть спортсменами. Ни в коем случае. да еще и получать медали".

В то же время некоторые украинцы высказали поддержку Беленюку, напомнив, что он всего лишь процитировал героя фильма:

"Вот и выросло поколение, которое не смотрело "Брилиантовую руку". Не позорьтесь, это интерпретация цитаты, а не сексизм"

"Друзья, это цитата. Успокойтесь. Нету никакой зрады. Смотрите классику кино)".

Напомним, в парламент IX созыва попали несколько спортсменов. В частности, 10-й номер в списке Слуги народа - борец Жан Беленюк и №58 - легкоатлетка Ольга Саладуха.