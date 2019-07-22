В новый парламент попали несколько спортсменов

Жан Беленюк попал в Раду / facebook.com/zhanbeleniuk

Согласно предварительным данным ЦИК, Слуга народа получает в новоизбранной Верховной Раде 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам.

Таким образом в Верховную Раду девятого созыва точно попадают кандидаты 10-й номер в списке Слуги народа - борец Жан Беленюк и №58 - легкоатлетка Ольга Саладуха.

В то же время, учитывая данные ЦИК, депутатами в новом парламенте не будут пловец Денис Силантьев (кандидат от Радикальной партии Украины Олега Ляшко), шахматистка Наталья Жукова (кандидат от парти Рух новых сил Михаила Саакашвили), легкоатлет Роман Вирастюк (самовыдвиженец), баскетболист Станислав Медведенко (самовыдвиженец) и гимнастка Анна Ризатдинова (самовыдвиженец).

Читайте такжеПротест, инерция и желание чего-то нового: эксперты объяснили результат партии Шария на выборахНапомним, ранее сообщалось, Слуга народа может получить 227 "штыков" и создать монокоалицию.

Также ранее стало известно, кто из одиозных политиков не попал в парламент.