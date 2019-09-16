Оккупанты задумали изменить название Крыма

Крым хотят назвать Тавридой / Фото: REUTERS

Пророссийские власти Крыма согласны на смену названия аннексированного РФ украинского полуострова. Ему планируют дать название Республика Крым – Таврида.

Как сообщает Российская газета, с соответствующей инициативой выступила греческая диаспора.

Идею поддержал так называемый вице-премьер Крыма и постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Он на симпозиуме Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды высказался за изменение названия полуострова.

"Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида", — сказал он.

По словам Мурадова, в России есть масса примеров, когда двойное название выглядит, как положительный образец для наследования. Он считает, что крымские греки подали прекрасную идею, поскольку они "смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков".

"Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти", — добавил он.

Напомним, писатель из Израиля Юваль Ной Харари откровенно рассказал, что в российском переводе его книги 21 урок для XXI века он позволил издателю изменить некоторые формулировки относительно принадлежности Крыма на удобные для Кремля.