В Крыму устроили выставку картин убитых боевиков ЛДНР

На одной из картин художник запечатлел Захарченко / Фото: Крым.Реалии

В аннексированном Севастополе во Дворце культуры рыбаков 15 сентября открылась выставка картин о жизни на Донбассе и боевиках "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает Крым.Реалии, в экспозиции представлены работы российского художника Алексея Крюкова.

Автор изобразил убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко, боевика "ЛНР" Алексея Мозгового и других террористов. На некоторых картинах запечатлена жизнь на оккупированном Донбассе и быт местных детей.

На открытие выставки пришли российские военные из дислоцирующейся неподалеку воинской части, а также крымские чиновники и журналисты.

Крюков признался, что для реалистичности он какое-то время жид среди пророссийских боевиков на Донбассе. Героев картин он назвал "прообразами" Александра Невского и Ермака. Всего на выставке представлены 22 широкоформатных картины.

/ Фото: Крым.Реалии

/ Фото: Крым.Реалии

Напомним, писатель из Израиля Юваль Ной Харари откровенно рассказал, что в российском переводе его книги 21 урок для XXI века он позволил издателю изменить некоторые формулировки относительно принадлежности Крыма на удобные для Кремля.