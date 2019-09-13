Известный писатель пояснил, почему в сюжете книги присоединил Крым к России

13 сентября 2019, 18:33

Автор оправдывается, что хотел распространить перевод на территории РФ.

Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари присоединил Крым к России в своей книге / Фото: Luis Eduardo Noriega / EPA

Писатель из Израиля Юваль Ной Харари откровенно рассказал, что в российском переводе его книги 21 урок для XXI века он позволил издателю изменить некоторые формулировки относительно принадлежности Крыма на удобные для Кремля.

На форуме YES в Киеве он пояснил, что находился перед выбором – позволять ли российским переводчикам вносить авторские правки.

По словам Харари, если бы он не позволил изменить сюжет для России, то россияне никогда не смогли бы прочесть его книгу на своем языке.

Писатель заявил, что решил идти на компромисс, поскольку отсутствие книги в РФ было бы только на руку российскому режиму. По его утверждению, правки были не столько существенными, поскольку глобально книга повествует не только об России и Украине.

Читайте такжеВ России назван способ воссоединения Крыма с Украиной"Очень важно вовлечь россиян в эту дискуссию, глобальную дискуссию. Плохо, если ми исключим людей, которые живут в недемократических обществах, из такой дискуссии. Поэтому я согласился на некоторые компромиссы", - заявил Харари.

Как известно, в английском переводе книги автор приводил в пример фейки, которые озвучивал Владимир Путин, отрицая присутствие российских войск в Крыму. А в Российской версии объектом бичевания был уже президент США Дональд Трамп. Также в оригинале автор пишет о захвате Крыма, а российский перевод повествует о "воссоединении".

Стоит напомнить, Юваль Ной Харари – израильский историк и футуролог, прославившийся книгой "Sapiens: Краткая история человечества". В "21 уроке для XXI века" автор пытается оценить возможность для человека жить в обществе, перегруженном информацией.

Напомним, ранее Харари заявлял, что официально дал согласие на правки о Крыме в российском переводе.

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новости России новости Крыма новости Украины и мира Юваль Ной Харари
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