В России из книги известного историка вырезали ложь Путина про Крым

Юваль Ной Харари заявил, что дал согласие на "правки" в российском издании / Фото: Luis Eduardo Noriega / EPA

Российские издатели изменили главу в книге популярного израильского писателя и историка Юваля Ноя Харари "21 урок для XXI века" - в частности, они убрали текст про ложь президента РФ Владимира Путина о захвате Крыма. Вместо этого появилась глава о президенте США Дональде Трампе.

В России книга вышла 21 июня. На отличия между англоязычной и русскоязычной версиями книги обратили внимание читатели, пишет Медуза. Прежде всего, неточности содержатся в разделе "Постправда" - в английской и российской версиях совпадает лишь первое предожение. Далее в качестве примера фейковых новостей Харари приводит историю о том, как Владимир Путин публично отрицал присутствие в Крыму российских военных в феврале 2014 года. Однако, из российской версии имя Путина и упоминание об аннексированном Крыме исчезло, а примером фейковых новостей стали выступления Дональда Трампа.

В главе 11 под названием "Война" в подглаве "Взгляд из Кремля" нашли еще Олин отредактированный текст книги Юваля Ноя Харари. В частности, оккупацию Крыма Россией назвали "единственным успешным вторжением XXI века, совершенным великой державой". Автор пишет, что сама Россия "не считает аннексию Крыма вторжением в чужую страну", и отмечает, что "российские войска почти не встретили сопротивления ни со стороны местного населения, ни со стороны украинской армии". В украинской, английской, немецкой и французском версии нет ремарки о том, что Россия не считает аннексию Крыма вторжением в чужую страну. Однако, там четко указано, что Россия "поселила страх в душах соседей". А успех "завоевания" объясняется стечением обстоятельств - ни местное население, ни украинская армия не сопротивлялись, а другие страны мира не вмешивались в происходящее.

Сам автор заявил, что дал согласие на "правки" в российском издании, чтобы "его мысли могли прийти в том числе и к аудитории, которая живет в странах с недемократическим режимом".

Напомним, в марте 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается блокирование порталов с недостоверными/лживыми новостями.