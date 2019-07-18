Почему решить вопрос Крыма не готов ни один украинский политик

Виталий Портников

Публицист, журналист

18 июля 2019, 09:50

Вопрос "чей Крым?" будет звучать при любой украинской власти и проблема восстановления территориальной целостности Украины останется главной проблемой российско-украинских отношений.

Крым
Крым / Reuters

В скандальном фильме Оливера Стоуна Нерассказанная история Украины практически не упоминается о российской аннексии Крыма, а бывший глава администрации президента Виктор Медведчук изображается главным миротворцем и политиком, который способен чуть ли не в одиночку решить все сложные вопросы российско-украинских отношений.

Но, точно также, как в этом фильме не говорится о том, что Россия захватила Крым, не говорится в нем и о том, как именно Виктор Медведчук собирается эти вопросы решать.

Медведчук – не первый и не последний пророссийский политик, которого в Кремле воспринимают в качестве человека, способного стать альтернативой "национализму" и "радикальным настроениям" и вновь возвратить одну из бывших советских республик в российскую сферу влияния. Неясно, однако, как этот возврат состоится без решения вопроса о восстановлении территориальной целостности Украины.

В ноябре 2016 года президентом Молдовы был избран социалист Игорь Додон, который не скрывает своих симпатий к России и Путину и встречается с российским президентом не реже Медведчука. Пока что избрание Додона и даже формирование новой правительственной коалиции, в которую вошла партия социалистов, ни на шаг не приблизило Молдову к решению проблемы Приднестровья и восстановлению территориальной целостности страны. Но теоретически мы можем предположить, что если у Путина появится желание, он может просто заставить правителей в Тирасполе пойти на воссоединение с Кишиневом. Москва признает территориальную целостность Молдовы, при всей поддержке Приднестровья ее правовая позиция никогда не изменялась.

Читайте такжеУкраинцам не стоит ждать любви со стороны ЕвропыТа же "теория" касается и Грузии – если к власти в этой стране когда-то придет откровенно пророссийская власть. С Грузией, конечно, сложнее. Россия признала независимость ее автономий – Абхазии и Южной Осетии. Но можно представить себе некую международную конференцию под российским патронатом, после которой эти территории становятся частями федеративной Грузии – с сохранением там российских воинских контингентов, разумеется. Но формально Грузия станет единой страной.

Точно также можно решить вопрос и с Донбассом, если к власти в Киеве придет пророссийское руководство. Федерализация страны, особый статус оккупированных регионов, прямые переговоры с российскими наемниками, сохранение на территории Донбасса российских вооруженных сил и их наемников под маской "народной милиции" - обо всем этом неоднократно заявляли и Владимир Путин, и Сергей Лавров, и другие российские руководители. Не буду повторяться.

Поинтересуюсь другим вопросом – а что делать с Крымом, Крымом, который является одним из субъектов Российской Федерации согласно Конституции этой страны (еще одним субъектом, как известно, является Севастополь)?

В своем интервью корпорации Би-Би-Си Виктор Медведчук подчеркнул, что считает Крым украинским и говорит об этом Путину. А Путин считает Крым российским – и с точки зрения международного права, и с точки зрения исторической справедливости. Вообще.

Читайте такжеЕму нужно всех "изнасиловать": почему Путин не пойдет на диалог с ЗеленскимУ Виктора Медведчука нет никакого ответа на вопрос, как решать крымскую проблему – как и у любого другого пророссийского политика в Украине. Медведчук может много говорить о российско-украинских отношениях, о Донбассе, о заключенных. Но про Крым он говорит только одно: Крым – украинский. А дальше? Готово ли будет российское руководство признать эту точку зрения даже если в Киеве появится сочувствующий Путину президент?

Давайте будем честными: не будет готово. Для Владимира Путина вопрос о Крыме закрыт еще и потому, что присоединение полуострова к России – важный элемент легитимности его режима. Отказаться от этого добровольно означает своими руками разрушить миф о "собирателе земель".

А это означает, что вопрос "чей Крым?" будет звучать при любой украинской власти и проблема восстановления территориальной целостности Украины останется главной проблемой российско-украинских отношений.

К Виктору Медведчуку это относится также, как к Петру Порошенко или Владимиру Зеленскому.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

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Россия Южная Осетия Крым Виталий Портников Петр Порошенко Молдова Грузия Владимир Зеленский Абхазия Виктор Медведчук Игорь Додон Сергей Лавров Украина новости Украины
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