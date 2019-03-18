Путин подписал разрешающий наказывать за фейковые новости закон

Президент РФ Владимир Путин п

Владимир Путин / Reuters

одписал закон, которым предусматривается блокирование порталов с недостоверными/лживыми новостями.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальный интернет-портал правовой информации РФ. Этим законопроектом предусматривается внесение изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях.

Кроме того, вводится запрет на распространение "в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности".

Согласно подписанному документу, отныне за такое нарушение предусмотрен немалые штрафы - до 1,5 млн рублей (чуть более 619 тысяч гривен).

Напомним, ранее Папа Римский Франциск назвал фейковые новости серьезным грехом.