Россияне придумали новую стратегию вмешательства в выборы в США - Bloomberg

Хакер. Иллюстративное фото / BBC.com

Российские интернет-тролли изменили стратегии и готовятся вмешиваться в выборы президента США-2020.

Сейчас они распространяют политически-провокационные сообщения через фейковые аккаунты в соцсетях, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов по кибербезопасности.

"Агентство Интернет-исследований", напрямую связанное с Кремлем, пытается обойти защиту, созданную корпорацию, в частности Facebook Inc. и Twitter Inc., чтобы найти и удалить фейковый контент, который хакеры создавали, чтобы разобщить американских избирателей на президентских выборах-2016.

Читайте также"Путин – уходи": хакеры раскрыли, как ФСБ в соцсетях ищет недовольныхПо словам старшего исследователя угроз в Symantec Corp Кэнди Вуеста, другие хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества учетных записей в социальных сетях, которые выглядят, как настоящие, а также правдоподобных фолловеров и "лайков" для этих фейков.

Он также утверждает, что заметил сокращение количества случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей с 2017 по 2018 год и переход к созданию массовых фолловеров, которых можно было бы использовать для распространения сообщений, призванные вновь расколоть американское общество - на выборах 2020-го.

Напомним, ранее в Microsoft подтвердили вмешательство российских хакеров в выборы в Конгресс США. До этого хакеры выложили в интернете личные данные госсекретаря и вице-президента США.

