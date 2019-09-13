В России назван способ воссоединения Крыма с Украиной

В России не планируют идти на уступки по Крыму / Фото: Крым.Реалии

В России член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал утверждение, что Украина может снова оказаться в одном государстве с Крымом, если войдет в состав России. Остальные заявления Киева по воссоединению с полуостровом он назвал "сказками".

"Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение", - цитирует российского политика РИА Новости.

Цеков назвал предложенный им метод максимально быстрым и реалистичным. Он добавил, что преимущественное большинство граждан осознало, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. По словам политика, Киеву однозначно уготован путь интеграции с Россией.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече YES в Киеве заявил, что вокруг аннексированного Россией Крыма сложилась сложная ситуация, но у его команды есть несколько вариантов на этот счет.

Также Зеленский говорил, что завершить войну на Донбассе можно только дипломатическим путем, а действенным и мощным оружием дипломатии являются санкции против России.