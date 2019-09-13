"Есть несколько идей": Зеленский собрался вернуть Крым в Украину

Как Зеленский собрался вернуть Крым в Украину / Фото пресс-службы ОП

Вокруг аннексированного Россией Крыма сложилась сложная ситуация, но у президентской команды Владимира Зеленского есть несколько вариантов на этот счет.

"По поводу Крыма – сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, это еще рано", – Рассказал Владимир Зеленский на встрече YES в Киеве13 сентября.

Он пояснил, что не хочет раскрывать все карты, так как опасается, "чтобы кто-то использовал наши идеи".

Читайте такжеПартия Медведчука отказалась не признать российские выборы в Крыму"У меня есть важные встречи… я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно я на этом остановлюсь", – добавил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал врагов счастья Украины. Отважные защитники нашей страны должны вернуться с войны победителями, отметил президент.

Также Зеленский говорил, что завершить войну на Донбассе можно только дипломатическим путем, а действенным и мощным оружием дипломатии являются санкции против России.