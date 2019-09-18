Вся голова в швах: в КГГА рассказали о состоянии Слончака

Владимир Слончак находится в больнице / Фото kyivcity.gov.ua

В Киевской городской государственной администрации подтвердили факт нападения на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Пресс-секретарь Слончака Галина Шпак на своей странице в Facebook сообщила о тяжелом состоянии своего шефа.

"Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову. Пока это все", - написала Шпак.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности избиения Владимира Слончака. В частности, пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что Слончак обратился в одно из медицинских учреждений Соломенского района столицы. В свою очередь, медики позвонили копам.

Конфликт между замом мэра Киева и нападавшими произошел 17 сентября на улице Митрополита Липковского. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас событие зарегистрировано, проводится проверка, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и правовой квалификации.