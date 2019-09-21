"Пару патронов слезы пшеничной": кнопкодава из Слуги народа подловили на водочной переписке в Раде

Сергей Литвиненко / facebook.com/sluganarodu.lytvynenko.156

Во время заседания Верховной Рады народный депутат от партии Слуга народа Сергей Литвиненко в своем смартфоне вел переписку об организации досуга с алкоголем и шашлыками.

В частности, 20 сентября парламентарий, находясь на своем рабочем месте, в вел переписку в мессенджере о вечернем застолье с водкой, пишет Страна и публикует соответствующие фото.

"Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (водка, – ред.). Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может", - обратился Литвиненко к собеседнику.

/ strana.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что нардепы от Слуги народа Сергей Литвиненко и Елена Копанчук попались на кнопкодавстве.