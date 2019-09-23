Мне очки искали: Рищук пролил свет на скандал с избиением

Евгений Рищук / facebook Евгений Рищук

Оскандалившейся экс-нардеп от БПП Евгений Рищук опроверг информацию об избиении депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова и заявил, что в данной ситуации сам является жертвой. Об этом он рассказал Украинской правде.

По словам Рищука, пьяный Чухалов сам на него набросился с кулаками.

"Роман Чухалов был нанят горисполкомом. Ему заплатили деньги, он должен был крутить музыку. Пришли люди и жалуются, что Рома Чухалов сказал, что он не будет крутить музыку, если 500 гривен в час ему дополнительно в руки не дадут. Я к нему подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был – там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели", - сообщил экс-нардеп.

При этом он указал, что просто упал и ему потом полчаса искали очки. Кроме того, он отметил, что подал в полицию заявление на Чухалова за нападение и вымогательство.