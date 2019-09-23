Пьяный экс-нардеп от БПП устроил побоище и угрожал другу Гандзюк: подробности

Роман Чухалов после нападения / фото: Власов/Facebook

Бывший депутат от БПП Евгений Рищук, которого связывают с убийством херсонской активистки Екатерины Гандзюк, угодил скандал, избив депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Об этом сообщил пострадавший в комментарии УНИАН.

Отмечается, что инцидент произошел на празднике в селе Правые Саги. По словам Чухалова, Рищук внезапно на него набросился.

"Находился там и Евгений Рищук. Поздно вечером, уже после завершения праздника, он ко мне подошел и вызвал для разговора. Мы отошли, и Рищук неожиданно для меня нанес мне два удара в голову. Я упал. Когда очнулся, понял, что лежу на земле, а с меня стаскивают Рищука", - рассказал потерпевший.

При этом нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Ранее мы общались, спорили, но серьезных конфликтов между нами не было. Возможно, под влиянием алкоголя Рищук решил выяснить отношения со мной руками", - отметил депутат Олешковского райосовета.

Кроме того, Чухалов отметил, что у него подозрение на сотрясение мозга.

По словам главы отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Херсонской области Ирины Атаманенко, пострадавший написал заявление в полицию 2 сентября в 23:30. На данный момент открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 "Умышленное нанесение легких телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас идут следственные действия, выясняются все обстоятельства происшествия", - подытожили в полиции.

Информацию о том, что Рищук в момент нападения был пьян подтвердил и юрист Маси Найем в Facebook.

"Бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне", - говорится в сообщении.