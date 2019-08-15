Скандал вокруг дела Гандзюк: Луценко заявил о сокрытии материалов, в СБУ ответили

15 августа 2019, 15:01

В СБУ опровергли сокрытие материалов допроса свидетелей по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

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Вокруг дела Гандзюк произошел новый скандал / Укринформ

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что в Службе безопасности Украины скрывали материалы допросов, которые могли расширить количество подозреваемых в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который, предположительно, даст новые показания, которые, вероятно, расширят число участников заговора", - сообщил Луценко в интервью Цензор.НЕТ.

На уточнение, когда будут предоставлены свидетельства, генпрокурор ответил: "Обещали один день, а ждем уже неделю".

Читайте также"Кожа чернела, слезала и шипела": отец Гандзюк показал жуткие фото обугленного тела дочериТакже генпрокурор сказал, что в этом деле есть и плохая новость. "Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, гдекроме Мангера, были и другие люди", - рассказал Луценко.

В ответ в СБУ заявили, что не скрывали никаких материалов допроса свидетелей по делу об убийстве Гандзюк.

"Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.

"Допрос свидетеля, показавший, что, со слов другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019 года. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель, из-за проведения соответствующих мероприятий", - говорится в сообщении.

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В СБУ отмечают, что вышеуказанный протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства по подозрению председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и ранее судимого гражданина Алексея Левина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, против Гандзюк.

Копия протокола допроса свидетеля приобщена к материалам уголовного производства № 12018230040002816 по обвинению Сергея Торбина и других лиц (всего 5) в совершении нападения на Гандзюк. Также копия протокола включена в реестр документов, выделенных прокурором по уголовному производству № 22019000000000102 в уголовное производство № 12018230040002816.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: журналисты показали реконструкцию нападенияВ СБУ заявляют, что с материалами указанного уголовного производства, в том числе и с копией указанного протокола свидетеля в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, ознакомилась сторона защиты. Материалы уголовного производства № 12018230040002816 с сопроводительным письмом № 6/3818 от 20 мая 2019 года Главным следственным управлением СБУ направлены в Генеральную прокуратуру для поддержки государственного обвинения.

Также копия указанного протокола допроса приобщена к материалам уголовного производства № 22019000000000101 по обвинению бывшего помощника народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука Игоря Павловского - том № 3 листы дела 56-63, которые с сопроводительным письмом № 6/5100 от 04.07.2019 направлены в Генеральную прокуратуру Украины.

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Напомним, в 2018 году Екатерину Гандзюк облили кислотой. Активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. 

В СБУ заявляли, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала "хулиганство", затем "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии – "умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу". Позже были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

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СБУ Юрий Луценко Екатерина Гандзюк
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