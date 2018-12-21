Убийство Гандзюк: в СБУ назвали новую версию преступления

В СБУ озвучили версию убийства Екатерины Гандзюк / Укринформ

Нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине, заявили в СБУ.

"Правоохранителями, в частности, отрабатывается одна из следственных версий относительно совершения преступления над потерпевшей в связи с ее активной гражданской позицией по поводу незаконной вырубки леса на территории Херсонщины и разоблачения причастных к этой преступной схеме должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области", - сказано в сообщении спецслужбы в Facebook.

В СБУ отметили, что в Голопристанском, Алешковском и других районах Херсонской области при содействии должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления осуществляется незаконная вырубка лесов и зеленых насаждений с целью продажи древесины и получения противоправной прибыли.

При этом массовая вырубка лесов маскировалась под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев для дальнейшей легализации и перепродажи.

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Как добавили в СБУ, семи фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилию подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Однако адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что генеральный прокурор Юрий Луценко, публично озвучив данные о расследовании, навредил следствию.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позднее она скончалась в больнице.