Луценко вредит следствию – адвокат Гандзюк

Защита Гандзюк считает генпрокурора не в меру разговорчивым / УНИАН

Адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что генеральный прокурор Юрий Луценко, публично озвучив данные о расследовании, навредил следствию.

"Я вообще не считаю нормальным разглашать информацию, которую разглашает генеральный прокурор. Есть статья уголовного кодекса, которая, собственно, говорит, что нельзя этого делать", - цитирует правозащитницу Громадське.

По словам Закревской, говорить о заказчиках и исполнителях преступления было неосмотрительно и преждевременно.

"Как можно говорить об уверенности следствия в чем-то, если нет даже первого шага - вручения подозрения и задержания человека", - сказала адвокат.

По словам защитника семьи Гандзюк, ей давно известно об Алексее Москаленко (Левине), которого Луценко назвал подозреваемым в организации убийства активистки.

"И соответственно вопрос, почему его не задержали полицией непосредственно в тот момент, когда было установлена его причастность, а это было в августе сделано, когда были задержаны часть исполнителей. Я не понимаю, почему его не задержали до того, как он сбежал", - сказала Закревская.

Как известно, Луценко назвал фамилию подозреваемого по делу об убийстве общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.