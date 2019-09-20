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Кирпичом по голове: в Киеве напали на депутата Киевсовета

20 сентября 2019, 06:58

Инцидент произошел на месте незаконного строительства на улице Железнодорожной.

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств / Фото facebook.com/volodimir.nazarenko.3

В столице произошло нападение на депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко - неизвестный ударил его кирпичом по голове. Инцидент случился на месте незаконного строительства на улице Железнодорожной.

О нападении сообщил на своей странице в Facebook сам Назаренко, также информацию подтвердила пресс-служба киевского отделения партии Свобода, представителем которой является пострадавший.

Инцидент произошел на улице Железнодорожной, 32 на месте незаконного строительства, куда депутат вызвал полицию.

"Данное лицо совершило на меня нападение. Ударил кирпичом меня прямо по голове во время ведения следственных действий на незаконной застройке по Железнодорожной, 32", - написал пострадавший в соцсети.

В полиции уточняют, что на место незаконного строительства Назаренко вызвал копов. Во время общения депутата с правоохранителями неизвестный мужчина нанес удар. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В киевской Свободе добавили, что это не первое нападение на Назаренко со стороны представителей застройщиков.

Полиция выясняет обстоятельства нападения на депутата Киевского городского совета на месте незаконного строительства в Соломенском районе столицы. Событие было внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений полиции. После получения информации о состоянии и повреждениях депутата правоохранители дадут правовую оценку ситуации.

Напомним, поздно вечером 17 сентября в Киеве неизвестные совершили нападение на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Медики диагностировали у пострадашего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы, 

Киев нападение депутат ВО Свобода Киевсовет новости Украины новости Киева
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